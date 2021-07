PADOVA - Scuola e sport in straziante lutto per Piergianni Cesarato, 17 anni, morto l'altra sera in un terribile incidente stradale con la sua moto a Chiesanuova. I suoi compagni del basket, al campo di via Borromeo a Sarmeola di Rubano, hanno osservato un minuto di silenzio sul campo. Uno choc anche per studenti e insegnanti del liceo scientifico Don Bosco di via De Lellis dove Piergianni aveva appena superato a pieni voti la terza indirizzo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati