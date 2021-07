PADOVA - Schianto mortale ieri sera pochi minuti dopo le 19 in via Chiesanuova. Ha perso la vita uno studente diciassettenne, Piergianni Cesarato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale del comandante Gianfranco Martorano il ragazzo, in sella alla sua Yamaha 125, stava percorrendo via Chiesanuova in direzione di Vicenza. Giunto all'altezza di via Andrea Cesalpino, si è schiantato contro un furgoncino Fiat Scudo che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati