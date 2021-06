Serata con gli amici, poi si affaccia dal parapetto e cade dalla scalinata: grave un 30enne

PADOVA - Cade dal parapetto della scalinata e rovina a terra, sbattendo la faccia a terra e perdendo i sensi: grave un uomo di 30 anni di Dolo. L'incidente è avvenuto alle 2.40 della notte di sabato 26 giugno, in via Ippodromo, l'uomo ha perso l'equilibrio affacciandosi dalla scala che collega la strada ad una pista pedonale/ciclabile di fronte alla casa di riposo “Breda. Sul posto la polizia e il 118. Il giovane è stato trasportato in area rossa del pronto soccorso in prognosi riservata seguito dal padre, avvisato dagli agenti. Attualmente il giovane è ricoverato in area rossa in prognosi riservata non in pericolo di vita.

Sul posto erano presenti due amici 29enni del ferito che hanno raccontato che, dopo aver trascorso la serata presso una vicina birreria in via Ippodromo, "le staffe", si erano incamminati insieme per tornare a casa, ma all’intersezione con via Chilesotti, i due 29enni avevano proseguito sulla via sterrata parallela e sottostante a via dell’Ippodromo, mentre il 30enne aveva continuato a camminare sul marciapiede sulla stessa strada. All’altezza della casa di riposo “Breda” il ragazzo si è però sporto dal parapetto della scalinata posta a circa quattro metri di altezza, probabilmente per attirare la loro attenzione, ma ha perso l’equilibrio cadendo. I due ragazzi hanno subito chiamato il 118 e prestato le prime cure.