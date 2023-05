Ragazzo di 22 anni trovato morto in casa: non ci sono segni di violenza. Sparito da due giorni, l'allarme dato da un'amica

PADOVA - Un ragazzo di 22 anni (classe 2001) è stato trovato senza vita in un appartamento di via Bronzetti a Padova oggi pomeriggio, 20 maggio 2023, dalla Polizia intervenuta con Vigili del fuoco e Suem. Il ragazzo viveva da solo. Non ci sono tracce di scasso né segni di violenza. Sono in corso gli accertamenti per fare luce sulle cause del decesso. L'allarme è stato dato da una conoscente che non aveva notizie di lui da un paio di giorni.

Ultimo aggiornamento: 18:58

