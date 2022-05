Ragazzino cade s'infilza il manubrio nella coscia: corsa all'ospedale per estrarre il ferro dal quadricipite

SAONARA - Cade con la bici e il manubrio si infilza nella coscia. Attimi di apprensione oggi, 12 maggio, per un ragazzino che verso le 13:30 è caduto mentre pedalava in via XX Settembre a Saonara e si è ferito in modo serio ad una coscia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco chiamati d'emergenza dal personale sanitario. I pompieri accorsi da Padova hanno smontato il manubrio che è stato assicurato con delle bende alla coscia. Il ragazzino è stato cosi trasportato in ambulanza in pronto soccorso per la rimozione del manubrio dal quadricipite.