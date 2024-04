Ragazzino di 13 anni sale sul tetto per recuperare il pallone: precipita a terra, è grave

SAN MARTINO DI LUPARI - La festività di Pasquetta ha rischiato di trasformarsi in tragedia oggi, primo aprile 2024, a San Martino di Lupari a cavallo tra via dell'Usignolo e via Papa Luciani. Secondo i primi riscontri raccolti alcuni amici stavano giocando a pallone. La sfera è finita sul tetto di un capannone. Uno dei ragazzi che stava giocando si è offerto per andarlo a recuperare, ma qualcosa non è andato per il verso giusto ed è scivolato al suolo. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Il ferito è stato stabilizzato dagli operatori del Suem 118. Vista la gravità della situazione è stato richesto l'intervento da Padova dell'elisoccorso che l'ha trasportato nell'ospedale del capoluogo. E' in prognosi riservata, saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Sul posto anche i carabinieri per ascoltare i presenti e ricostruire l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 18:17

