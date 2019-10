Il campanello è guasto, a 13 anni resta in trappolato in cimitero

di Lorena Levorato

VIGODARZERE (PADOVA) - La campanella non suona e il cancello si chiude: tredicenne resta bloccato nel cimitero. È la disavventura capitata a un tredicenne che giovedì pomeriggio è andato al cimitero a far visita alla nonna materna, morta di recente. Il ragazzino si è attardato qualche minuto più del solito e non ha sentito la campanella che avvisa i visitatori dell’imminente chiusura. Così il cancello d’ingresso del camposanto si è chiuso e il tredicenne è rimasto all’interno. In un primo momento si è spaventato anche perché a non c’era nessuno a cui chiedere spiegazioni o aiuto. Fortunatamente lo smarrimento è durata poco: il ragazzino, infatti, ha chiesto aiuto alla mamma chiamandola al telefono che gli ha spiegato che accanto al cancello c’è un grosso bottone che serve proprio ad aprire il cancello dall’interno. E così ha fatto.