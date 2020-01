Ragazzina di 14 anni ferita al volto dallo scoppio di un botto in parrocchia

BRUGINE - Una ragazzina di 14 anni è rimasta ferita al volto dallo scoppio di un petardo poco dopo la mezzanotte. L'incidente è avvenuto a Brugine, in località Campagnola. La giovane, ora in ospedale con prognosi ancora da definire, si trovava nel patronato della parrocchia con alcuni amici per festeggiare il nuovo anno quando un petardo le è esploso sul viso. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni adulti che si trovavano sul posto e che sono corsi con lei in ospedale. Il primo intervento sul luogo dell'incidente è stato fatto dai carabinieri di Piove di Sacco. Ultimo aggiornamento: 13:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA