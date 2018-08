Ragazzino punge l'amico con la siringa: il "gioco" scatena il panico in patronato

di Maria Elena Pattaro

ESTE - Ragazzino punto da una siringa mentre gioca con gli amici in patronato. È successo sabato pomeriggio a Este, nel campetto del Santissimo Redentore di viale Fiume. Domenica il passaparola sui social network ha scatenato la preoccupazione di decine di genitori, spaventati all'idea che il patronato non sia quell'ambiente protetto a cui affidare i propri figli. Ma le cose stanno diversamente: la siringa, infatti, non era contaminata, anzi era stata gettata insieme ad altre due nel cestino accanto al campetto, ancora avvolta...