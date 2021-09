Ragazza di 20 anni si getta sotto il treno. Circolazione nel caos

CAMPODARSEGO - Una ragazza di circa 20 anni, di colore, si è gettata sotto il treno oggi pomeriggio, 14 settembre, a Bosco del Vescovo, frazione di Campodarsego sulla linea Milano-Verona-Venezia. Si è fatta travolgere dal convoglio. Al momento non si sa altro. Non aveva documenti con sè. Treni bloccati per 90 minuti. Sul posto la Polfer.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678