PADOVA - A 14 anni ha tentato di togliersi la vita, l’hanno salvata la sorella maggiore e due passanti che hanno visto la ragazza correre in strada a chiedere aiuto.



LA SCOPERTA

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di lunedì, in un paese della cintura urbana di Padova. La 14enne e la sorella di qualche anno più grande sono in casa da sole mentre i genitori a lavoro, come una qualsiasi giornata di inizio settimana. Le ore scorrono come sempre, qualche parola tra le sorelle e nulla di più. È quasi l’ora di cena quando la più grande delle figlie inizia a sospettare che stia succedendo qualcosa: dalla mansarda adibita a palestra domestica erano arrivati dei rumori, poi per alcuni minuti più nulla. La ragazza, spaventata, inizia a chiamare la sorella senza però ricevere alcuna risposta.

Il silenzio della 14enne aumenta la paura della ragazza che cerca l’adolescente in tutta la casa, anche in questo caso senza esito. È in quel momento che collega i rumori arrivati dalla mansarda al silenzio della casa e della sorella: quando lei apre la porta della stanza, si trova di fronte alla sorella, impiccata ad una trave della mansarda.



I SOCCORSI

La ragazza corre in strada, gridando e chiedendo aiuto. A notare la sue disperazione è un passante che riesce a farsi spiegare dall’adolescente - tra le lacrime il terrore - quanto era accaduto. L’uomo corre in casa e raggiunge la mansarda riuscendo a sollevare la 14enne e a tagliare la corda del cappio e iniziare una prima manovra di respirazione.

Nel frattempo in casa entra un altro passante, richiamato dalle grida: è lui a telefonare ai carabinieri e al Suem 118. In pochi istanti una gazzella dell’Arma e un’ambulanza raggiungono la villetta della famiglia.

La 14enne viene rianimata e quando le sue condizioni sono più stabili, portata in terapia intensiva a Padova: il quadro clinico è comunque complesso, prima della scoperta da parte della sorella, la 14enne è rimasta diversi minuti in anossia e ha perso conoscenza.

Le prossime ore saranno fondamentali per il destino della ragazzina.



L’INDAGINE

Mentre i medici curavano la 14enne, i carabinieri avvertivano i genitori delle due ragazze. Del caso è stato informato anche il sostituto procuratore Roberto D’Angelo - di turno a palazzo di Giustizia - che, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo d’indagine senza ipotizzare alcun reato.

Il magistrato ha però ordinato il sequestro del cellulare e del computer della 14enne: verranno analizzati per tentare di capire i motivi del gesto e se dietro a una scelta simile ci possa essere anche il sospetto di bullismo da parte di altri ragazzi o di coetanei della giovane.



LA LETTERA

Controllando la casa in cerca di alcuni possibili dettagli utili alle indagini, infatti i militari hanno trovato una lettera di sette pagine scritta a mano dalla ragazzina nella quale lei diceva di sentirsi “sola” e “poco apprezzata”.

Ai fogli bianchi lei affida quindi quel male di vivere che la stava stringendo negli ultimi tempi e che l’avrebbe portata ad una scelta simile. Proprio per nelle scorse ore i carabinieri hanno sentito sia i genitori della 14enne, sia la psicologa alla quale l’adolescente si stava appoggiando da alcuni mesi.

L’inchiesta non è però chiusa perché verrà sentita anche la psicologa della scuola frequentata dalla 14enne, che era al corrente della situazione della ragazzina. E molto dipenderà dall’analisi del telefono e del computer, anche se al momento sembrano potersi escludere sfide via social tra ragazzi. La risposta a mille domande è, forse, in quelle sette pagine nelle quali una 14enne urlava il suo disagio.