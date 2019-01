Emergenza radon alla scuola primaria: «Trasferite subito i bambini»

di Camilla Bovo

MONSELICE - Emergenza radon alla scuola primaria Giorgio Cini, urge il trasferimento immediato delle attività scolastiche. Ne è convinta la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Zanellato, la professoressa Barbara Vicentini, che nel primo pomeriggio di ieri ha inviato una lettera dai toni accesi alle autorità preposte, dal sindaco Francesco Lunghi al presidente della Regione Luca Zaia, fino allo Spisal, all'Ulss, all'Arpav e al Prefetto. La dirigente ha appreso i valori dell'ultima indagine dell'Arpav (fino a dieci volte superiori al limite soglia di 500 Bq/m³) solamente dalla stampa: il Comune non l'ha avvisata come lei stessa aveva chiesto, e per ben due volte, con tanto di note regolarmente protocollate. I dati non sono emersi infatti nemmeno in occasione dell'ultima riunione con