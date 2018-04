Gas radon all'asilo comunale: subito spostati bambini e operatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Col periodico monitoraggio delleè stato rilevata la. L'amministrazione ha così deciso di se di intervenire sulle strutture dell'edificio. A metà marzo bel cortile dello stesso asilo, un albero di venti metri si schiantò al suolo. Il Comune di Padova ha attivato un monitoraggio continuo anche il collaborazione con altri enti ed istituzioni. In particolare con Arpav, in base ad un progetto regionale avviato già da alcuni anni, è monitorata la presenza di gas radon in 89 scuole di Padova. Nell'ambito di questo monitoraggio, il dato relativo all'ultimo periodo di misura, ha evidenziato, in due locali dell'asilo comunale di via Jacopo da Montagnana la presenza di gas radon in concentrazione media annuale appena superiore al limite di attenzione previsto dalla legge per i luoghi di lavoro, (a cui le scuole sono assimilate) e cioè 500 Bq/m³...