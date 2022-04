PADOVA - In un biennio, dal settembre del 2018 al giugno del 2020, sarebbe mancato dal posto di lavoro, senza uno straccio di giustificazione, per una quarantina di volte: una decina di missione non autorizzate e una trentina di turni assistenziali non svolti. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ieri, 6 aprile, davanti al Gup Claudio Marassi in rito abbreviato ha chiesto una condanna a dieci mesi per il medico radiologo e professore Emilio Quaia di 52 anni. Il camice bianco è accusato di interruzione di pubblico servizio e truffa aggravata ai danni dell'Azienda ospedaliera e dell'Università.

Tutto è iniziato con un esposto in Procura. Un documento dettagliato, da cui gli inquirenti hanno preso spunto per fare scattare le indagini.

Secondo l'accusa, tra il settembre del 2018 e il giugno del 2020, il professore si sarebbe allontanato dall'ospedale o non si sarebbe presentato al lavoro, giustificando le proprie assenze mediante autocertificazioni in cui attestava di assentarsi per missioni. Ma per l'accusa invece avrebbe agito solo per interesse personale, come andare a Londra a trovare la moglie o per intraprendere altri viaggi di piacere. Così agendo avrebbe turbato la regolarità del servizio pubblico. Ed ecco l'accusa di interruzione di pubblico servizio.

Ma per gli inquirenti il docente avrebbe anche commesso il reato di truffa aggravata e continuata, inducendo in errore i titolari dei competenti organi amministrativi dell'Università e dell'Azienda ospedaliera circa la sua presenza in servizio. Infatti gli è stato liquidato a titolo di emolumenti e senza trattenute in busta paga, il relativo stipendio per un importo pari a 18 mila euro. Quaia si è sempre difeso, attraverso il suo legale William Crivellari del foro di Trieste, affermando di avere tenuto sempre un comportamento cristallino. La prossima udienza, con lettura della sentenza da parte del giudice per l'udienza preliminare, è stata fissata per il 22 giugno.