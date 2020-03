Fabio Natale conclude l'esperienza al microfono citando "Radio Freccia"

PADOVA Ha salutato il suo pubblico con una celebre frase del film “Radio Freccia”. Così Fabio Natale, storico dj mestrino, ha concluso la sua quarantennale esperienza dai microfoni di Radio Padova, l’emittente per la quale ha condotto ininterrottamente le trasmissioni al sabato mattina e alla domenica mattina.

Un percorso, il suo, iniziato a Mestre alla fine degli anni Settanta e poi approdato nel 1980 nel network padovano che ora comprende anche Radio 80, Radio Company, Easy Network e la più recente Radio Wow. In questi giorni Natale ha anche risposto a centinaia di messaggi di radioascoltatori che gli hanno tributato un caloroso ringraziamento per questa lunga stagione tra canzoni e mixer.

