Gli rubano un quadro di valore e lo ritrova in Fiera a Padova il giorno dopo: scatta l'indagine

PADOVA - Un commerciante d'arte piemontese di 40 anni, residente a Oviglio (Alessandria) avrebbe riconosciuto un suo quadro che era stato rubato e che era esposto ad ArtePadova in Fiera. Il 40enne, giovedì scorso, 11 novembre, non avrebbe più trovato la sua tela, un'opera di arte moderna ancora quando si trovava a Oviglio. Ha subito pensato al furto e ha presentato denuncia ai carabinieri di Alessandria.

Il giorno dopo si è messo in viaggio destinazione Padova, per visitare come commerciante d'arte la manifestazione ArtePadova in Fiera. E qui, girando per le gallerie, avrebbe visto esposto il quadro rubatogli solo il giorno prima. L'uomo, sicuro che la tela fosse sua, ha chiamato i carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti e dopo avere avvisato la Procura, su ordine del pubblico ministero di turno Andrea Zito, hanno provveduto al sequestro preventivo dell'opera.

Così sono scattate le indagini per appurare se veramente la tela è stata oggetto di furto. Nei prossimi giorni il quadro verrà esaminato da un consulente nominato dalla Procura per verificare, prima di tutto, se è autentico oppure se si tratta di una copia. Gli inquirenti hanno anche sentito il commerciante d'arte, che in Fiera aveva esposto la tela. L'uomo ha dichiarato di essere del tutto estraneo ai fatti e di non sapere nulla di quel presunto quadro rubato. Al momento non è stato iscritto nel registro degli indagati per ricettazione.

I carabinieri vogliono prima ricostruire i vari passaggi che potrebbe avere fatto la tela. L'esperto d'arte di Oviglio, sentito anche lui dai militari, ha giurato che quel quadro esposto in Fiera è di sua proprietà. Adesso il 40enne dovrà anche esibire agli inquirenti una serie di documenti, che accertino l'originalità della tela.