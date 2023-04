Il quadro di Gioacchino Bragato per gli auguri di Pasqua ai lettori Foto

Quattro luoghi-simbolo del territorio immersi nel verde, con i colori della primavera a dare vivacità al contesto che, nonostante la presenza di varie tonalità di rosso, resta sempre delicato. Pennellate di verde chiaro e scuro alternato ai gialli, e una cornice a simboleggiare la solennità del momento: una serie di uova di Pasqua, che contornano una sorta di flash pittorico che immortala Padova e anche la sua provincia.

Sono questi elementi a caratterizzare il quadro che Gioacchino Bragato, ottantadue, artista noto per la vasta produzione di quadri naïf esposti in tutto il mondo, e conosciuto anche per i tantissimi anni di lavoro come cuoco al ristorante "Al Pero" di via Santa Lucia, ha realizzato appunto per augurare la Buona Pasqua ai lettori del Gazzettino, come ormai da tradizione.

È partito da una litografia sulla prima pagina del nostro quotidiano, sopra la quale ha ri-dipinto un paesaggio immaginario.

«Ho iniziato - spiega l'artista - dalle litografie che ho fatto per le ventidue Pro Loco dell'area che va da Conselve fino a Codevigo e che raccontano un po' la storia della nostra zona. Per l'opera dedicata alle persone che leggono il Gazzettino ho inserito quattro elementi: un ponte romano che richiama quello dei Graissi che si trova nel capoluogo; un casone, struttura tipica della zona del Piovese; la chiesetta delle "Muneghette" di Saonara che risale al 1400, e il Castello di Ser Ugo a Casalserugo, oggi sede della nuova biblioteca».



«Sono molto soddisfatto di questo lavoro che ha per protagonista il verde della natura - ha proseguito l'artista - mentre per il precedente lavoro che avevo realizzato per le festività natalizie, l'elemento fondamentale era stata l'acqua. Mi rende felice che anche quest'anno si sia potuto rinnovare questo appuntamento con i lettori, avviato mezzo secolo fa con Gastone Neri, all'epoca capocronista del Gazzettino, e proseguito poi nel tempo».