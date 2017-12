Pusher di 23 anni in manette: aveva mezzo chilo di eroina

PADOVA - I carabinieri di Padova hanno arrestato un uomo trovato in possesso di oltre mezzo chilo di eroina destinato al mercato padovano. Si tratta di Borhen Kalile, tunisino di 23 anni. Mentre erano impegnati in un controllo del piazzale Stazione, i militari hanno fermato due nordafricani. Uno dei due si è subito mostrato molto nervoso ed è scappato. L'uomo ha attraversato a piedi i binari, ma è stato inseguito dai carabinieri. Dopo aver travolto alcuni passanti, il fuggitivo è riuscito a nascondere un pacchetto nell'intercapedine di un muro, prima di continuare la sua corsa.



La sosta gli è stata fatale perché, mentre un militare recuperava il pacco, altri lo acciuffavano, identificandolo. Una volta in caserma, i carabinieri hanno scoperto che il pacco conteneva 500 grammi di eroina di ottima qualità. La droga è stata quindi sequestrata e Kalile è stato arrestato e condotto al carcere Due Palazzi.

