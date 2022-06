Arrestato un pusher: bloccato mentre fumava uno spinello. In tasca marijuana ed eroina

PIOMBINO DESE - Operazione antidroga messa a segno ieri, 31 maggio, dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. A seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza di Piombino Dese, gli uomini in divisa del comandante Antonio Paolocci hanno appreso della presenza di un pusher all'altezza del parcheggio scambiatore della ferrovia. E' scattato il blitz ed è finito nella "rete" un nigeriano di 30 anni. Quest'ultimo, che al momento dell'accertamento stava fumando uno spinello su una panchina è stato sottoposto a perquisizione. Rinvenuti tre telefoni cellulari che ora verranno analizzati, un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di precedente attività illecita e numerose dosi di marijuana ed eroina pronte per essere spacciate. L'uomo è stato accompagnato negli uffici del Comando e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga è stata sequestrata. Indagini in corso per ricostruire la filiera degli assuntori che si appoggiavano al nigeriano.