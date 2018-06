Punto alla gola da una vespa: â€‹55enne trovato morto in casa

di Cesare Arcolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREBASELEGHE - Ucciso da una. È accaduto ieri, subito dopo pranzo, in un'abitazione di via Albare a Silvelle di. La vittima si chiamavae viveva da solo. Da quanto ricostruito l'uomo ieri alle 14 sarebbe dovuto andare a Mestre a lavorare. Era un ferroviere. Dopo essere stato fino a mezzogiorno a casa in compagnia del marito di una delle sue quattro sorelle, è uscito per mettere il bidone del vetro in strada poi è rientrato. Proprio in quel momento sarebbe statoda una vespa. Non era la prima volta che questo capitava: Mason, una sorta di salvavita che in un paio di situazioni capitate in precedenza l'aveva salvato. E' stato tutto inutile, lonon gli ha dato scampo. Alle 14 i suoi colleghi non vedendolo arrivare hanno chiesto ad un conoscente che abita a Trebaseleghe di andare in via Albare a sincerarsi di cosa fosse accaduto. Il suo telefono cellulare, infatti, suonava a vuoto e questo non era mai capitato in precedenza.Quando il conoscente è arrivato davanti alla sua casa, dalla finestra l'ha visto riverso a terra. Un vicino di casa che aveva una copia delle chiavi ha subito aperto e ha chiamato il 118. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del Suem, ma il personale medico non ha potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso. In via Albare è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Noale (Venezia).