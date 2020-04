Decine di oggetti luminosi nella notte: sono i satelliti di Tesla

PADOVA - Numerosi punti luminosi hanno solcato il cielo da ovest verso est sopra il Veneto questa sera, 17 aprile, dopo le 21. Erano molte decine e non potevano essere normali aerei di linea. Volavano veloci senza lasciare alcuna scia, in formazione sparsa, ed hanno continuato a solcare l'oscutità del cielo senza luna per più di un'ora.

L'effetto coronavirus indubbiamente stimola la fantasia a pensare ad altre sciagure imprevedibili, così chi nella serata ha guardato fuori e li ha notati, ha iniziato a preoccuparsi ed è iniziato un passaparola sui social per capire di cosa potesse trattarsi. La spiegazione arriva dai siti che si interessano di tematiche spaziali anzichè di ufologia: si tratta della "nuvola" di satelliti lanciati dal magnate Elon Musk, il cofondatore di Tesla.



Il progetto della sua compagnia è di collocare questi satelliti in orbita per poter poi offrire un nuovo servizio di connettività a banda larga su tutto il pianeta. © RIPRODUZIONE RISERVATA