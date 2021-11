Psicologi dello Sport, congresso nazionale a Padova: ospite d'onore il prof. Vercelli

PADOVA - Sabato prossimo 13 novembre al Best Western Hotel di Padova un evento "sportivo" per grandi esperti con il congresso degli Psicologi dello Sport Italia che vedrà protagonista il prof. Giuseppe Vercelli, responsabile dell'Area psicologica della Juventus e psicologo del J-Medical dal 2011. Saranno presenti inoltre il prof. Maurizio Bertollo, vicepresidente dell'European Federation of Sport Psychology, e altri noti psicologi sportivi di tutto il Nordest.

Il centro Psicologi dello Sport Italia, diretto dal padovano Alessandro Bargnani, svolge le più svariate consulenze destinate a federazioni, squadre nazionali, atleti olimpionici e d’élite, su temi legati alla preparazione mentale finalizzata alla prestazione.

Il prof. Vercelli approfondirà il modello Sfera e il tema dell’antifragilità di grande attualità e finito di recente sulle principali testate giornalistiche nazionali. Nella parte finale del Congresso, infine, si svolgerà una "Tavola rotonda" con tutti i partecipanti, riguardante sia i temi trattati durante la giornata, che alcuni aggiornamenti relativi alle attività della Community di Psicologi dello Sport, la più grande su territorio nazionale.

Quella di questo congresso sarà come di consueto un’occasione importante di incontro e confronto per tutti gli operatori che lavorano in ambito sportivo (Psicologi, Medici dello Sport, Allenatori, Atleti, Fisioterapisti, ecc.), i quali avranno modo di approfondire le tematiche legate al mondo della Psicologia dello Sport e del Benessere e di entrare in contatto con i migliori professionisti della Human Performance e dell’esercizio fisico.