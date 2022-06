Provincia, assegnate le deleghe i consiglieri: ecco la squadra

PADOVA - Il vicepresidente vicario della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, ha riassegnato oggi 17 giugno 2022, con proprio decreto, le deleghe ai Consiglieri provinciali, che lo supporteranno nel governo dei prossimi mesi. Il nuovo Consiglio provinciale, dopo le elezioni amministrative di domenica 12 giugno perde due seggi (Fabio Bui e Vera Sodero). «Siamo al lavoro - dichiara Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario - perché le priorità e i temi da affrontare sono urgenti e non possono attendere. Ho riconfermato le deleghe ai Consiglieri. Abbiamo già svolto la prima riunione di coordinamento e il clima è di assoluta collaborazione e sinergia. I Consiglieri delegati sono amministratori mossi da competenze e passione per il territorio, con esperienza. La diversa appartenenza politica è la garanzia migliore per riuscire a dare risposte a tutti i cittadini padovani. La sfida è quella di portare al massimo tutte le potenzialità dell’Ente, e per questo lavoreremo per migliorare sempre più i tanti servizi che la Provincia continua ad erogare, soprattutto a sostegno dei Comuni».

Le deleghe

Vincenzo Gottardo si occuperà di Agricoltura, Patrimonio, Politiche Europee e Personale,

Stefano Agujari Stoppa di Parchi, Riserve Naturali, Volontariato, Associazionismo

Federico Barbierato di Amministrazione Trasparente, Affari Generali, Programmazione, Promozione del Territorio e Termalismo

Anna Barzon di Pari Opportunità

Paola Berto di Sviluppo Economico e Promozione delle Eccellenze Padovane

Luigi Bisato di Bilancio, Edilizia scolastica, Pubblica Istruzione

Daniela Bordin di Protezione Civile

Cristian Bottaro di Cultura

Daniele Canella di Pianificazione Territoriale, Urbanistica

Monica Cesaro di Sistemi Informativi, Transizione Digitale, Ufficio Relazioni con il Pubblico

Katia Maccarone di Piste Ciclabili e Cicloturismo

Fabio Miotti di Ambiente e Cave, Nicola Pettenuzzo di Sicurezza e Sport

Marco Schiesaro di Viabilità, Coordinamento Grande Padova

Elisabetta Volpito di Espropri, Polizia Mineraria, Università e Ricerca, Politiche Giovanili