PADOVA - Oggi e domani sarànno chiuse alternativamente le due carreggiate di un tratto della tangenziale sud di Padova, nel quadro di controllo e manutenzione straordinaria dei viadotti, come spiega per il Comune l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi: «Prosegue la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture e in questo caso ci occupiamo dei percorsi abituali dei carichi eccezionali, fondamentali per alcuni settori della nostra economia – ha annunciato - perché la città sia pronta al momento ripartenza delle attività dando agibilità ai trasporti anche più pesanti». In questo senso vanno le prove di carico che verranno effettuate nelle prossime ore. «Si tratta di un cantiere che è bene far partire ora approfittando delle restrizioni del Coronavirus – ha aggiunto l’assessore - Oggi sui ponti di una certa età esiste prudenzialmente il limite delle 44 tonnellate. L’esito di queste prove ci consentirà di verificare la possibilità di far transitare i mezzi eccezionali e, in caso contrario, potremo capire quali eventuali interventi strutturali siano necessari». «Il maggior transito di carichi eccezionali riguarda la zona industriale e pertanto vengono testati i ponti su corso Kennedy in prossimità di corso Spagna, corso Inghilterra, l'attraversamento del Bacchiglione, della ferrovia, del lungargine Donati e di via Piave in comune di Ponte san Nicolò. Per ognuno dei 6 ponti è stato effettuato il rilievo geometrico e sono state fatte indagini sui materiali e sulle strutture in modo da procedere ora con la prova di carico. L'esecuzione degli interventi richiede la chiusura al traffico veicolare del tratto di corso Kennedy compreso tra corso Stati Uniti e via Piovese, oggi dalle 6 alle 20 in direzione del casello di Padova sud e domani sulla carreggiata in direzione di Padova est, sempre dalle 6 alle 20. Per effettuare la prova si faranno arrivare degli autocarri a 5 assi carichi di materiale inerte, che arriveranno a 55 tonnellate di massa complessiva. Un flessimetro misurerà la risposta del ponte e, in base a questa misura, si determinerà lo stato di salute del manufatto». Ultimo aggiornamento: 08:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA