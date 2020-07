I residenti e i commercianti del quartiere Sacro Cuore non tollerano più la presenza di alcune famiglie rom. Preoccupati di trovarsi di fronte a un allarme sanitario e di sicurezza, hanno lanciato una petizione raccogliendo già duecento firme con l’intento di inviarle al Comune.



IL PENSIERO

« Chiediamo un intervento risolutore dell’amministrazione e delle f orze dell’ o rdine in quanto numerose famiglie di rom utilizzano da oltre un mese parcheggi pubblici e privati stazionando con furgoncini, camper e auto . S e arrivano p olizia, c arabinieri o vigili si spostano di qualche via per poi tornare . Utilizzano inoltre gli stessi spazi come latrine a cielo aperto - scrivono i cittadini - poi vanno a lavarsi nell’autolavaggio di viale Po senza alcuna remora, lo spettacolo è indecente » . I residenti lamentano anche diverse situazioni di disagio. « Entrano nei negozi chiedendo merce a titolo gratuito , minacciano e insultano quando vengono invitati a uscire . I minori vengono lasciati incustoditi sui piazzali e sulle strade e, a loro volta, molestano i nostri bambini minacciandoli e costringendoli a consegnare biciclette, giocattoli e cellulari » .



LA PAURA

I cittadini sono impauriti e temono ritorsioni. « Sono mesi che stazionano nel quartiere Valsugana usando a rotazione tutti gli spazi liberi, hanno anche molti bambini piccoli. Spesso sostano di fronte a Cre ma Sport infastid endo proprietari e clienti - spiega una residente - abbiamo anche paura ad esporci perché minacciano e insultano quindi abbiamo messo in piedi una petizione. Oltre a tutti i problemi che creano c’è anche l’aspetto sanitario, non usano mai mascherine, non ci sono controlli, entrano nei locali toccano dappertutto e la pulizia non è il loro forte. Non si può più tollerare una situazione simile, ci urlano perfino che il quartiere è loro. Ultimamente suonano alle porte delle case con un non meglio identificato tesserino dicendo che devono controllare i contatori. Sappiamo chi sono e non apriamo , ma ci provano lo stesso. Ci auguriamo un intervento veloce e risolutore » . Ieri mattina in quartiere è arrivato anche Filippo Ascierto per raccogliere le lamentele dei cittadini e il Consigliere Elena Cappellini (FdI) che chiede l’intervento dell’assessore Marta Nalin. « Quello che preoccupa oltre ai problemi creati a cittadini e commercianti è la situazione igienico sanitaria in chiave Covid -1 9. La situazione nel quartiere non è nuova ma se questa Giunta come sempre afferma è propensa ad occuparsi delle fasce più deboli in questo caso non sta gestendo nulla - sottolinea Cappellini - ci sono regole che tutti stanno rispettando, i commercianti sono già sotto pressione per la crisi da lockdown e ora devono sopportare anche questi soprusi » . © RIPRODUZIONE RISERVATA