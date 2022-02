MONSELICE - Contestazioni alla manifestazione promossa dai sindaci per difendere l'ospedale di Schiavonia, attualmente Covid Hospital. Nel mirino il sindaco leghista di Monselice Giorgia Bedin e il governatore Luca Zaia, citato in qualche cartello di protesta. Tre primi cittadini della Lega hanno abbanonato la manifestazione ij segno di solidarietà. Il sit-in ha raccolto quasi quattrocento persone, fra amministratori, parlamentari, consiglieri regionali, associazioni di categoria ed esponenti della società civile, tra i quali anche una decina di sacerdoti del vicariato di Monselivce. Obiettivo far chiudere il Covid Hospital e far ripaprire in piena attività l'ospedale di Schiavonia.