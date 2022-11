Padova. Protesta ambientalista a Tuttinfiera: tre studenti bloccano il corteo di auto e moto americane

PADOVA - Si sono stesi a terra, impedendo il passaggio delle auto che dovevano entrare nel quartiere fieristico di via Tommaseo a Padova per la manifestazione Tuttinfiera. Tre giovani del gruppo Ultima Generazione hanno messo in atto la protesta contro l'inquinamento poco prima di mezzogiorno di oggi, 1 novembre, proprio mentre arrivava la colonna di oltre 200 auto e moto americane giunte da tutta Italia e dall'estero per partecipare al raduno indetto da "Terre di moto" durante American Dream, che oggi chiude la 38esima edizione della fiera delle passioni.

Si tratta di studenti universitari identificati e portati via di peso dalla Digos dopo che i poliziotti li hanno più volte invitati ad andarsene. Il corteo di mezzi, nel frattempo, è stato fatto entrare da un ingresso laterale. «Le alte temperature di questo ottobre, i laghi in scarsità idrica, la mancanza di piogge: non è bel tempo, è il cambiamento climatico» hanno detto i manifestanti.