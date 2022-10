Padova, denuncia l'uomo che la fa prostituire e lui cerca di fargliela pagare: 49enne arrestato

PADOVA - Gestiva un bordello in città e quando una delle sue vittime ha deciso di denunciare ha cercato di fargliela pagare. Mitica Salceanu, 49 anni, è stato arrestato dalla polizia romena e consegnato alle autorità italiane: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo. L'uomo è stato preso in consegna a Bucarest, in Romania, dal personale dell'Interpol e portato in Italia. La Procura patavina aveva emesso un ordine di carcerazione di sei anni con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale.

Era il 2005 quando un 27enne di Cittadella si era presentato negli uffici della Squadra mobile di Padova. Aveva conosciuto una 20enne romena che gli aveva confessato di essere vittima di tratta. Voleva liberarsi del suo aguzzino, denunciarlo. I poliziotti si erano così recati in via Tiepolo a Padova e avevano rintracciato la giovane. Era con altre sei connazionali che non hanno voluto sporgere denuncia mentre lei ha riferito agli agenti ogni dettaglio di quella terribile condizione. È stata messa sotto protezione e sono partite le indagini che hanno condotto a Salceanu, conosciuto nell'ambiente con il nome di Titti. Già nel 2003 era stato sottoposto a fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e nel 2005 è stato arrestato.

Nel 2009 l'uomo è rientrato in Romania e ha cominciato a cercare informazioni per trovare la 20enne che lo aveva denunciato. Voleva fargliela pagare. Ora si trova nel carcere di Rieti.