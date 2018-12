Appartamento a luci rosse e squillo "specializzate": clienti tutti anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN MARTINO DI LUPARI - L'amore non ha età, recita il noto adagio. Sembra valere lo stesso anche nel caso dei rapporti intimi, però a pagamento, che vedevano numerosisuonare il campanello di unin via Garibaldi a San Martino di Lupari per soddisfare i propri istinti. Il viavai ha destato l'attenzione deiche si sono rivolti ai carabinieri. Ieri è scattato il blitz che ha portato alla denuncia a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una t. A lei una donna dell'Ecuador aveva affittato l'appartamento del piacere, all'interno del quale si prostituivano tre sudamericane, due di 33 anni e una di 62. Le tre donne risultano residenti una in Spagna, una in provincia di Genova e una a Catania.