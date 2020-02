Prosecco, stop alle nuove piantumazioni di glera. Prodotti chimici banditi dalle vigne

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, dice stop a nuove piantumazioni di Prosecco. «I consorzi - osserva - devono programmare a tutela di redditività e sostenibilità dei vigneti».

A dieci anni dal decreto ministeriale del 17 luglio 2009 che ha tutelato l'uso esclusivo del termine Prosecco all'area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle 5 province venete di Treviso. Venezia, Padova, Vicenza e Belluno (oltre alle 4 province friulane), i viticoltori del Veneto hanno conquistato il mercato mondiale. Un successo che si misura con gli oltre 600 mln di bottiglie vendute oggi nel mondo (più dello Champagne) rispetto ai 200 mln di bottiglie della vecchia Doc Conegliano Valdobbiadene e della Igt di pianura di 10 anni fa.