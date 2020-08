PADOVA - Ha letteralmente buttato fuori di casa la sua inquilina e poi ha anche minacciato di buttarsi giù dalla finestra per evitare di essere preso dai carabinieri. Alla fine, però, i militari gli hanno stretto le manette ai polsi per resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. È successo nella tarda serata di lunedì 3 agosto a Torre.

L'uomo, un albanese 41enne, residente in Gran Bretagna, ma di fatto domiciliato nel trevigiano, è il proprietario di un appartamento nel quartiere al confine con Vigonza. Appartamento che qualche mese fa aveva dato in affitto a una 43enne colombiana che si era regolarmente stabilità nella sua nuova casa. La straniera si è trovata una bella sorpresa lunedì sera, di ritorno dopo il lavoro e un'uscita: tutte le sue cose erano state buttate fuori dall'appartamento, in strada, alla rinfusa, senza alcun rispetto. E quando ha provato ad aprire la porta non ci è riuscita perché la sua chiave non entrava nemmeno più nella toppa.

Disperata, allora, ha chiamato il 112, anche perchè non riusciva a capire cosa fosse successo. La centrale operativa dell'Arma ha inviato davanti alla palazzina una pattuglia della stazione di Pionca di Vigonza che era impegnata in un controllo in zona. Quando i militari sono arrivati hanno scoperto che il proprietario era tornato nell'appartamento, era entrato, l'aveva svuotato di tutte le cose di proprietà dell'inquilina e aveva cambiato le serrature.

Fuori di sé alla vista dei carabinieri, ha anche minacciato di buttarsi fuori dalla finestra. I militari sono in ogni caso riusciti a bloccato e a portarlo in caserma dove l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. © RIPRODUZIONE RISERVATA