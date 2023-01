PADOVA - Prorogato fino a giugno 2023 l'appalto ai privati nei Pronto soccorso dell'Ulss Euganea per circa un milione e 200 mila euro. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il contratto già stipulato a fine 2021 con la società Mst Group Srl di Vicenza per il servizio medico e infermieristico del punto di primo intervento e del Suem 118 di Montagnana, oltre che per il servizio medico Suem 118 e la gestione dei codici minori (bianchi e verdi) al Pronto soccorso di Cittadella.

Carenza di personale

Il provvedimento è stato approvato all'inizio dell'anno attraverso una delibera pubblicata dall'Ulss, a firma del direttore del Provveditorato Lucia Berzioli. Il ricorso a cooperative e soggetti esterni per far fronte alle carenze di personale all'interno dei reparti di emergenza urgenza non è una novità nel padovano. Infermieri, ma soprattutto medici, sempre più di frequente scelgono di lavorare nel privato, attratti da maggiori guadagni e flessibilità d'orario. Nonostante il pubblico continui a cercare di assumere nuovo personale, non di rado i bandi vanno deserti soprattutto nelle aree di emergenza - urgenza e anestesia.

Più passa il tempo, più la spesa cresce. Nel Pronto soccorso di Cittadella il servizio è stato esternalizzato il 22 ottobre 2021 per 12 mesi a 716mila euro circa. Ora a questa cifra si aggiungono altri 448mila euro per coprire la proroga fino al 30 giugno 2023. L'aggiudicazione al raggruppamento Mst Gruop Vicenza per il servizio di primo intervento e Suem a Montagnana risale allo scorso 15 ottobre 2021, per 12 mesi, per un milione e 194mila euro. Affidamento prorogato con altri 696mila euro fino a fine giugno. Per colmare i vuoti, sono stati ingaggiati specialisti dal privato anche nei Pronto soccorso di Piove di Sacco e Camposampiero. Resta il fatto che l'Euganea ha tentato tutte le strade per reperire medici e, nonostante la carenza, è riuscita a mantenere la consistenza del personale. L'Ultimo bilancio registra 56 medici al lavoro nei pronto soccorso sia nel 2021 che nel 2022. Anche se si notano alcune variazioni: Schiavonia passa da 27 a 28 nel 2022, Piove di Sacco da 8 a 6, Cittadella da 10 a 11. Camposampiero invariato 11.