SAN MARTINO DI LUPARI - «Non ho mai subito nessuna minaccia nè altro, non so spiegarmi quello che è successo e non ho nulla da dire, spero di avere risposte da chi dovrebbe darmele». Poche parole quelle di P.B., cinquantadue anni, residente a San Martino di Lupari. Ieri ha denunciato ai carabinieri della locale stazione, di aver trovato nella cassetta della posta della sua abitazione una busta. Quando l’ha aperta ha trovato quello che farebbe rabbrividire chiunque. All’interno c’era un proiettile calibro 7,65.

I primi accertamenti degli uomini dell’Arma hanno escluso si tratti di un atto intimidatorio oppure di una ritorsione. Questo stando evidentemente a quanto dichiarato dal denunciate. In ogni caso la munizione è stata sequestrata, a breve verrà depositata nell’ufficio corpi di reato. Le indagini sono all’inizio. Certamente l’autorità giudiziaria, immediatamente informata, disporrà tutti gli accertamenti del caso, primo fra tutti quello di identificare il lotto di provenienza del proiettile. Dato questo di estrema rilevanza.



LA VITTIMA

La persona che l’ha ritrovato, non è dato a sapere se accompagnato da uno scritto, è celibe ed attualmente risulta non svolgere attività lavorativa. Abita in un quartiere residenziale non molto ampio, di recente costruzione, e con una buona proporzione tra edifici, prevalentemente case a schiera, e verde. Si trova nella zona di confine con la terra della Marca, la provincia di Treviso, a non molta distanza dalla Strada Statale 53 Postumia, la Vicenza-Treviso. Un’azione quella denunciata appunto subito ai carabinieri, certamente non consona nelle zone dell’Alta Padovana. Uno scherzo? Sarebbe di cattivo gusto senza dubbio, ma ancor più se non lo fosse vorrebbe dire che è preoccupante. Scambio di persona? Nessuna pista viene tralasciata, massimo riserbo e soprattutto attesa che gli esperti della scientifica facciano il loro lavoro.

La cartuccia di calibro 7,65 è una delle più utilizzate per le armi corte anche se è stata soppiantata dalla 9 millimetri Parabellum. Attualmente in Italia è considerata una cartuccia di non semplice reperimento anche se si trova nei cataloghi delle principali aziende produttrici di munizioni. Segno questo che è nella disponibilità di qualcuno da tanto tempo e quel qualcuno ha deciso - per ora non si sa perchè - di recapitarla a domicilio. Chi ha agito lo ha fatto con la potenziale possibilità di essere visto.

La casa dell’uomo che se l’è ritrovata nella buca delle lettere è in aderenza con un’altra abitazione e dirimpetto ci sono altre case. Quindi chi ha agito potrebbe essere stato visto da qualcuno. Nel caso, anche un piccolo particolare, è importante segnalarlo. L’arco temporale è quello che va dalla giornata di sabato alle 12 di domenica.

