Noventa Padovana. Carta e digitale si fondono nel progetto Volantino 4.0: ecco come funziona

NOVENTA PADOVANA - Carta e digitale. È Volantino 4.0, il nuovo progetto di Mediagraf, azienda di Noventa Padovana. Si tratta di uno strumento promozionale che unisce il ben noto volantino cartaceo a un Qr Code grazie al quale si può accedere a coupon esclusivi.

«Il settore della GDO e altri componenti del retail manifestano l’esigenza sempre crescente di soluzioni combinate di comunicazione off e online, nonostante il volantino cartaceo sia ancora ritenuto dalle insegne uno dei media più efficaci per la comunicazione promozionale - ha spiegato Carlo Farinati, business development manager di Mediagraf - Per questo motivo abbiamo realizzato assieme a Pointer uno strumento innovativo che apporta evidenti benefici all’azienda che lo pubblica e al consumatore che si sente coinvolto da un meccanismo promozionale esclusivo». Attraverso la consegna al cliente finale di un buono sconto con codice univoco abbinato al volantino, da attivare con lo smartphone, Volantino 4.0 consente di misurare il grado di coinvolgimento dei clienti finali e dell’efficacia promozionale, di effettuare una profilazione incrementale dei clienti ingaggiati e di misurare il livello di lettura del volantino e il grado di copertura geografica della sua distribuzione. «Si sente sempre più parlare di phygital, ma la nostra piattaforma rappresenta davvero una novità assoluta per il retail in Italia» ha spiegato Marco Cagnazzi, chief commercial officer di Pointer.