Il dolore straziante del lutto nel "Profumo di mughetto" di Cassandro

PADOVA - «Dove sei finita?». Una domanda disperata, alla quale non ci sarà mai la risposta che il protagonista cerca, nel tentativo non tanto di vedere, ma di sentire, la moglie prematuramente mancata. Una storia drammatica, quindi, in cui la narrazione fa i conti con un sentimento struggente che dilania il cuore e con il lutto che, in alcuni momenti, ottenebra la mente al punto da alterarla. Sono questi i temi che vengono trattati nel libro Profumo di mughetto (Alba edizioni), scritto dal giornalista padovano Francesco Cassandro, già vice capocronista del Gazzettino e autore di diverse pubblicazioni. Come evidenzia lo scrittore non si tratta di un'autobiografia, ma un dato è certo: se non avesse vissuto tre anni fa la tragedia della morte di Leda, la consorte con cui aveva condiviso 43 anni di vita, probabilmente non sarebbe mai riuscito a comporre questo romanzo.

Il racconto a capitoletti, ciascuno dei quali propone una scena, si snoda attorno alla figura di Roberto, un giornalista in pensione che ha perso la moglie a causa di una malattia e non riesce ad accettarne l'assenza. Un giorno si sveglia in ospedale dov'era finito dopo un malore e accanto a lui c'è Anna, una giovane donna che da quel momento lo aiuterà a elaborare il lutto. Quest'ultima, però, è una figura avvolta dal mistero e con il trascorrere del tempo il protagonista farà sempre più fatica a scinderla da quella della scomparsa.

Cercando Luisa parla della perdita di una persona cara in modo toccante e il suo dolore trasuda dalle pagine, quasi si tocca con mano in una sorta di spirale di sofferenza, nonostante il tentativo di cercare di imparare a sentirla come le aveva promesso il giorno del funerale. Uno sforzo che lo porta talvolta a perdere il contatto con la realtà, in quanto per lui è difficile fare i conti con il fatto che lei non tornerà mai più. Sullo sfondo resta Anna, figura che appare e scompare, lasciando al lettore il dubbio sulla sua esistenza, in attesa di un finale sorprendente.



GLI SPUNTI



«Se non avessi passato quell'esperienza - racconta Cassandro - non avrei potuto scrivere questo libro, che non è autobiografico, anche se dentro ci sono i miei sentimenti, mediati può dall'elaborazione letteraria: in pratica ho usato il mio mestiere per mettere ordine nel tentativo di elaborare il lutto. Man mano che andavo avanti con la stesura i personaggi hanno preso un po' il sopravvento. In Anna, la donna che entra ed esce della narrazione, il protagonista ri-vede la moglie che non c'è più. Perché quando muore qualcuno a cui vuoi molto bene continui a tentare di sentirlo come se fosse ancora dentro la tua vita anche se non puoi vederlo. Ed è proprio questo il filo conduttore del mio lavoro».Un altro aspetto che l'autore ha sviluppato nelle pagine è quello della fede, a cui Roberto si riavvicina in modo diverso. «Una domenica, dopo la messa al Santuario - annota lo scrittore - entra in libreria, s'imbatte in un volume di teologia di Alberto Maggi e si rende conto che tutto il disegno che ha perseguito da sempre, con Dio Padre in Cielo e gli angeli, è da mettere in discussione, in quanto si tratta di una visione umana che ci diamo noi, e quindi si avvicina a esperienze di carattere mistico, percorrendo strade nuove». Roberto, poi, prova a fare tutto ciò che sarebbe piaciuto alla moglie, come curare i fiori del giardino, che rappresentavano il mondo di Luisa. Ma anche di Leda, a cui ogni giorno Francesco porta un mazzolino colto dall'aiuola di casa.