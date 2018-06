Prof pestata per un voto, la mamma: «Lei mi sfidava, io ho sbagliato»

di Gabriele Pipia

SELVAZZANO - Alle otto di sabato sera, dopo aver saputo di essere stata denunciata per lesioni aggravate , oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, ha preso ile ha pubblicato sudue frasi. La prima: «Una persona accumula, accumula...e poi esplode». Poco dopo: «All'inizio le battaglie le vincono i falsi, ma la guerra la vince l'onesto». Due frasi che ricalcano alla perfezione il modo in cui questasta affrontando il caso che l'ha coinvolta. Venerdì ha colpito con uno schiaffo l'insegnante d'inglese del figlio alla scuola media Albinoni con la frattura del setto nasale. «Ho paura di tornare a scuola, ma non ho sbagliato e non indietreggio di un passo» ha raccontato la docente. Ora la madre che l'ha colpita assicura di essere pentita, ma parla a ruota libera raccontando la propria versione.