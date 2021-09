Controlli ai caselli e maxi sequestro di prodotti cinesi, di pellet dalla Polonia e di deodoranti alla cannabis

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 2 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri nell'ambito dei controlli svolti nei pressi delle uscite dei caselli autostradali. Nel corso di 4 distinti interventi presso esercizi commerciali appena riforniti sono stati bloccati infatti 1.800.000 attrezzi professionali per parrucchieri ed estetisti, importati dalla Cina e sdoganati in Slovenia; 44.000 calcolatori elettronici, provenienti dalla Cina e sdoganati in Spagna, privi della marcatura CE e oltre 5.000 deodoranti per ambiente con fragranze a base di oppio o cannabis, importati dalla Cina.

E infine 3 tonnellate di pellet, proveniente dalla Polonia.