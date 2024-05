Uccise il fidanzato, comincia il processo d'appello per Valentina Boscaro

MESTRE - Questa mattina, 30 maggio, alle 11 in aula bunker a Mestre è iniziato il processo d'appello per Valentina Boscaro, imputata per omicidio volontario ai danni del compagno Mattia Boscaro.

L'imputata era presente e ha rilasciato dichiarazioni spontanee: si è scusata per quanto ha fatto e ha ribadito che Mattia era violento nei suoi confronti.

La Procura generale ha chiesto la conferma della pena a 24 anni. Presenti in aula i familiari dell'imputata e della vittima.

Il delitto

Valentina Boscaro, la nottre tra il 25 e il 26 settembre scorsi ha ucciso con una pugnalata al cuore il compagno Mattia Caruso lungo via dei Colli Euganei ad Abano, dentro l’auto su cui viaggiavano e che era guidata dalla vittima. La donna ha confessato solo dopo quattro giorni, mentre inizialmente aveva cercato di addossare la colpa ad altre due persone che avevano passato la serata nello stesso locale della coppia. Valentina, secondo gli inquirenti, quel 25 settembre dell’anno scorso sapeva perfettamente che sul vano sotto il freno a mano della sua Mercedes Classe A era custodito un coltello di proprietà del fidanzato. Lo ha afferrato e ha pugnalato Mattia sul petto mentre guidava. Un fendente a freddo e portato con estrema forza tanto da arrivare a trafiggere il cuore. Il 30enne, se pure soccorso in tempi rapidi, con una ferita così grave non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivere. A chiamare l’ambulanza del Suem 118 è stato un automobilista di passaggio, che ha visto Mattia riverso a terra pieno di sangue. All’inizio aveva pensato a un incidente stradale. L’ambulante non ha riportato alcuna ferita su entrambe le braccia, segno che non ha nemmeno tentato di parare il colpo.