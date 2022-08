PADOVA - Era la quarta volta che Alberto Peruzzo, creatore del colosso Argos Energia, finiva sotto processo con l'accusa di omesso versamento delle imposte. E come nelle altre tre occasioni l'imprenditore padovano ne è uscito indenne. Assolto per non punibilità. Questo il verdetto pronunciato dal giudice Stefano Canestrari che ha chiuso l'istruttoria dibattimentale con sentenza di non doversi procedere essendo il reato estinto per intervenuto pagamento.



Peruzzo secondo la Procura nel 2008 non avrebbe versato imposte per 1.776.710 euro, nel 2009 per 3.275.149 euro e infine nel 2010 per 5.060.800 euro . Inevitabilmente l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso in Procura il rapporto che ha originato il procedimento penale.

Fatica inutile perché anche in questo caso l'imprenditore, a capo di una holding che spazia dall'energia alla grafica, dall'editoria alla cantieristica navale, ha utilizzato l'istituto tributario del ravvedimento operoso. Il suo legale, il tributarista Davide Druda, ha esibito al tribunale copia dei versamenti effettuati da Peruzzo. Il creatore di Argos Energia ha saldato il suo debito con il fisco sborsando, tra imposte, interessi e sanzioni, 10.110.000 euro.

LA VICENDA

In seguito alla liberalizzazione del mercato, Argos energia spa era stata costituita per la vendita di gas ed energia elettrica ai consumatori finali costruendo dal nulla l'intera organizzazione per entrare nel business. Difficile poi, con la crisi della seconda metà del Duemila, fronteggiare da una parte i costi di gestione e funzionamento di una società in forte crescita come Argos, dall'altra i crediti che i clienti (non solo privati ma soprattutto aziende) non saldavano alle scadenza delle bollette. Un problema, quello dei crediti, che aveva creato perdite in particolare nel triennio 2008-2010. Così Argos Energia si è trovata a incassare i crediti non più a 30 giorni, ma anche a 90 giorni dalla fatturazione, mentre era costretta a saldare gli acquisti di gas ed energia con effetto immediato. In particolare, in questo caso, i fatti risalgono alle annualità 2008/2009 e 2010 con la richiesta da parte di Holding Energie srl di rateizzare il pagamento dell'Iva. Lo Stato concede la rateizzazione, dietro il pagamento di interessi e sanzioni. Tuttavia, oltre la soglia di 250 mila euro, l'omesso versamento diventa un fatto di rilievo penale.

I PRECEDENTI

Il legale rappresentate di Argos Energia (già in liquidazione ora Argos Spa), già in passato aveva spiegato del perchè si è trovato accusato di omesso versamento dell'Iva. «Un paradosso tutto italiano - evidenziava Peruzzo - perché lo Stato da un lato concede a ogni cittadino e impresa la rateizzazione delle imposte, ma dall'altro impone l'intervento d'ufficio dell'autorità giudiziaria per omessi versamenti superiori ai 250 mila euro». L'ultima volta nel settembre del 2017, come nelle due precedenti, Peruzzo è stato assolto per non punibilità. Era stato accusato di non avere versato per l'anno 2011 imposte pari a 160 mila euro.