Problemi cardiaci per l'assessore Luca Piccolo: ricoverato a Schiavonia

MONSELICE - Un malore mette in allarme l’amministrazione monselicense: l’assessore Luca Piccolo è ricoverato a Schiavonia per problemi cardiaci.

Piccolo, 50 anni, ha iniziato a sentirsi poco bene lunedì mattina, quando ha accusato difficoltà nel respirare. Dopo aver telefonato alla moglie, medico a Schiavonia, si è messo alla guida e si è portato al Madre Teresa, riuscendo a parcheggiare e ad incamminarsi verso il pronto soccorso. Allo stato attuale, l’infarto sarebbe escluso e si starebbe indagando su una valvola malfunzionante. In queste prime ore di degenza, Piccolo è sempre rimasto cosciente e di buon umore. L'uomo è conosciuto in città per essere il delegato alla Giostra della Rocca, l'evento più importante dell'anno monselicense.