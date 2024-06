Primo matrimonio gay nello spazio, uno degli sposi è padovano: «Simbolo di inclusione e speranza»

PADOVA - É il primo matrimonio gay a celebrarsi nello spazio. E a sposarsi sono il padovano Alec Sander, pseudonimo del 25enne padovano Alessandro Scarnera, e l'imprenditore di 33 anni Alessandro Monterosso.

Il lieto evento è in programma per il 2025.

Il primo matrimonio gay nello spazio

Scarnera e Monterosso saranno i primi italiani a coronare il loro sogno d'amore, letteralmente, tra le stelle. A renderlo possibile l'azienda Space Perspective che si occupa di voli spaziali per le persone. La coppia salirà sull'astronave Neptune, uno "space balloon" che la solleverà a oltre 30 mila metri di altitudine per un viaggio di sei ore. Scarnera e Monterosso sono tra i pochi fortunati ad essersi assicurati uno dei primi 50 voli che partiranno dalla Florida. Non solo un'avventura ma anche un messaggio di amore e di pace, in difesa dei diritti Lgbtqia+.

«Lo spazio è un sogno che avevo fin da bambino. Ogni stella nel cielo ci ricorda che l'amore, nel suo splendore, non conosce confini - racconta Monterosso - È con questo spirito di infinita possibilità che io e Alec ci apprestiamo a unire le nostre vite, non solo per celebrare il nostro amore, ma per elevarlo a simbolo universale di inclusione e speranza. È più di un matrimonio; è un viaggio verso l'ignoto, dove l'amore si fa pioniere, trascendendo ogni barriera terrena e spirituale, per dimostrare che insieme possiamo superare qualsiasi sfida».

«Tutto il nostro team si è innamorato della storia di Alessandro e Alec - gli fa eco Jane Poynter, fondatrice e co-ceo di Space Perspective - Gli interni della nostra capsula sono completamente personalizzabili, non c'è davvero fine alle possibilità quando si tratta di occasioni speciali nello spazio: la nostra cabina ospiterà questo matrimonio davvero speciale, ma in futuro potrà essere trasformata in uno studio di registrazione, una tela per artisti, un forum per i leader mondiali o per filosofi; il tutto vivendo l’esperienza più incredibile di sempre, vedendo la nostra Terra dallo spazio».

Chi sono gli sposi

Alessandro Monterosso, 33 anni, è un imprenditore. Fin da ragazzo ha la passione per l’astronomia e la musica, suona sia il pianoforte che il violino. Nel 2019 è l’ideatore di PatchAi, un dispositivo medico che tramite un agente conversazionale empatico e l’intelligenza artificiale raccoglie dati sulle condizioni di salute del paziente. Monterosso ha iniziato, infatti, la sua carriera come infermiere all’Università di Padova e si è poi specializzato in ricerca clinica all’Università di Trieste e conseguito un Master in International Healthcare, Economics and Policy presso SDA Bocconi School of Management. Con PatchAi, il primo assistente virtuale per pazienti che partecipano a studi clinici, il suo focus è stato quello di migliorare la qualità della vita delle persone e supportare le aziende farmaceutiche nell’offrire farmaci più sicuri, economici e personalizzati. Nel 2020 è stato inserito nella classifica Forbes 30 Under 30 Italia, nella categoria Healthcare. E a fine 2021 Patchai è stata acquisita da Alira health, colosso americano della sanità.

Alec Sander, nome d'arte di Alessandro Scarnera, 25 anni, padovano, è un artista emergente noto per il suo carattere introverso e sensibile, con una passione sconfinata per la musica (soprattutto quella di Taylor Swift). La sua musica è ispirata dal coraggio e dall'amore che condivide con il suo compagno, Alessandro. Di recente è uscito il suo primo singolo, "Fast track desire".