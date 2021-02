PADOVA - Luciana Esti, classe 1941, la prima vaccinata oggi alla Fiera di Padova. È arrivata da sola in taxi alle 8. Sono arrivati venti operatori sanitari di rinforzo mandati dal commissario Arcuri. Nella giornata sono previste 500 vaccinazioni, già alle 8 c'erano 50 persone in coda. Oggi è anche il giorno in cui partono anche le sedi vaccinali di Monselice e Cittadella.

