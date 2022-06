BRUGINE - Per 43 anni medico di base a Brugine, la dottoressa Edda Vangelista il prossimo 30 giugno termina il suo servizio nella comunità della Saccisica: in molti casi ha curato tre generazioni della stessa famiglia. Laureatasi a Padova in medicina e chirurgia nel 1977, ha anche lavorato per un anno nel Reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale civile di Piove, acquisendo gli elementi fondamentali per la gestione di una corretta alimentazione parenterale, sperimentata con successo nella lunga e proficua attività di medico di medicina generale a Brugine. La dottoressa Vangelista è specializzata in scienza dell'alimentazione e nei 43 anni di medico di base, è stata una delle fautrici per la realizzazione del progetto di assistenza domiciliare integrata, applicando tecniche di alimentazione e dietologiche nella cura delle polipatologie dei pazienti anziani. Medico preparato, sempre aggiornata per molteplici corsi di aggiornamento e numerosi contatti professionali, attenta alle necessità dei pazienti, soprattutto dei più fragili e poveri ha curato numerosi persone sempre in silenzio, accompagnando tanti anziani e malati terminali. Da una decina d'anni poi i suoi pazienti, sopratutto gli infermi, hanno goduto anche del supporto del marito, il dottor Giorgio Zampieri, per molti anni primario di Pronto Soccorso all'immacolata Concezione di Piove, ora in quiescenza, ma sempre pronto a mettere a disposizione la sua grande professionalità ed umanità.

Primo medico di base donna

Primo Medico di famiglia donna del territorio, Edda Vangelista ha dovuto combattere con tanti pregiudizi e difficoltà, dovendosi dividere tra la professione e la famiglia, è infatti mamma di tre figli, Michele, Paolo e Davide, ora adulti e realizzati. «Mai ha avuto dubbi e perplessità, è sempre andata avanti per la sua strada sorretta da una grande fede,dell'umiltà, dalla dedizione alla famiglia e ai pazienti», rivela un anonimo paziente, che aggiunge: «Sono stato tra i suoi primi assistiti e oltre ai miei figli, la dottoressa Vangelista è medico anche dei miei nipoti, ora maggiorenni».

«Dal primo luglio, grazie alla disponibilità dell'Ulss 6 Euganea, la dottoressa Edda Vangelista, alla quale va un grande grazie per la passione con cui ha lavorato tanti nella comunità di Brugine, sarà sostituita, in via provvisoria dalla dottoressa Maria Pinton», spiega il sindaco di Brugine Michele Giraldo. Il primo cittadino aggiunge: «Grazie all'interessamento della dottoressa Elena Toffanello, direttore del Distretto Piovese, tutti i pazienti della dottoressa Vangelista vengono trasferiti alla dottoressa Pinton, con ambulatorio in via Aldo Moro, in attesa dell'incarico definitivo».