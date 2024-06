PADOVA - Pronti, partenza, Virgo! Il Pride Village torna alla sua 17esima edizione, e si conferma nuovamente uno dei centri nevralgici della cultura, divertimento e promozione dei diritti civili in Italia dell'estate 2024, facendo di Padova il proprio epicentro. Da venerdì 7 giugno a sabato 7 settembre, la Fiera aprirà le porte al più grande festival Lgbtqia+ italiano: per 52 giorni, dal mercoledì al sabato, il pubblico proveniente da tutta la penisola e ormai anche oltre confine troverà ad accoglierlo un ricco calendario di eventi con i principali protagonisti della musica, del teatro, della cultura e del clubbing internazionale. Uniti dal comune denominatore della voglia di divertirsi senza tuttavia dimenticare le ragioni per il quale il Pride Village è nato: condividere e promuovere la diffusione dei diritti civili in un ambiente dove è bandita qualsiasi forma di discriminazione.

Torna in Fiera il Pride Village

«Anno dopo anno - racconta Federico Illesi della direzione del Pride Village Virgo - il Village si consolida come uno spazio privilegiato dove cultura e divertimento si intrecciano armoniosamente. La dedizione posta in ogni edizione nella cura degli allestimenti, nella selezione degli ospiti e dello staff di animazione gli ha permesso di diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Non posso quindi che ringraziare tutti i partner, istituzionali e imprenditoriali, che ogni anno contribuiscono alla crescita qualitativa e attrattiva dell'evento».

Da Michela Giraud a Big Mama, tutti gli artisti

Numerosi gli ospiti che quest'anno calcheranno i due palchi del Festival, a cominciare da quelli della cerimonia di apertura: il giovane cantautore genovese Alfa e i Ricchi e Poveri. Nel corso dei tre mesi il Village avrà inoltre il piacere di avere con sé artisti del calibro di Michela Giraud, Lorenzo Balducci, Fabio Canino, Sabina Guzzanti, Vladimir Luxuria, Chadia Rodriguez, Anna Tatangelo, Barbara Tucker e The Kolors. Non mancheranno, inoltre, nuovi allestimenti che andranno a colorare un'area esterna di 10.000 metri quadrati, un palco esterno di oltre 500 metri quadrati, chiamato la Pink Arena e dotato di copertura per scongiurare l'eventuale maltempo, e uno all'interno climatizzato, il Pride World, che occupa un'area di 4.000 metri quadrati. Tra le novità del 2024 spiccano alcuni eventi speciali, dei veri e propri festival nel festival: nella settimana dal 17 al 20 luglio prenderà vita il Queer plus fest, quattro giorni di party, musica, spettacolo dedicati alla queer culture con artisti, Dj e performer provenienti da tutta Europa, che vedrà protagoniste mercoledì 17 luglio Vladimir Luxuria nel suo nuovo show "God Save The queer", venerdì 19 luglio lo Show Drama Milano, Il Queer cabaret più grande e assurdo d'Italia e che si concluderà sabato 20 luglio con lo show case di Big Mama, la cantante e attivista queer del momento, reduce dal successo sanremese "La rabbia non ti basta". Inoltre, il Pride Village Virgo festeggerà in anticipo una delle tradizioni più colorate che ci siano: quella del Carnevale.

Il Summer Carnival Fest

Dal 15 al 17 agosto alla Fiera di Padova si celebrerà il Summer Carnival Fest, nelle sue declinazioni caraibiche, veneziane e cartoon. Tra le novità di questa 17esima edizione, il Festival dedicherà le serate del mercoledì alla Generazione Zeta proponendo il Club Disco 2000. Si conferma, sabato 7 settembre, anche la Pride Run, evento ludico-sportivo che abbina lo sport con il divertimento, l'inclusività, i diritti e la solidarietà. Organizzata insieme ai fondatori della Pink Run, che da oltre quattordici anni promuovono in città l'evento running per sole donne. «Si tratta di un appuntamento sentito e importante per tutta la comunità di Padova e non solo. Le iniziative estive della nostra città e provincia - conclude l'assessore Antonio Bressa - sono talmente tante che si può dire ci sia qualcosa di diverso da fare ogni sera e in questo caso il Pride Village sarà il vero protagonista. L'amministrazione comunale è orgogliosa di collaborare all'organizzazione di un evento che abbia una tale attenzione per l'inclusività e i diritti civili».