TREVISO - «Una storia inverosimile. Ho lavorato con questisacerdoti per oltre trent'anni. Mi fido di loro più chedi me stesso». È durissimo Monsignor CorradoPizziolo nei confronti della querela sporta daGianbruno Cecchin, l'ex seminarista edex assessore a Galliera Veneta e oggi liberoprofessionista che ha denunciato di aver subito abusi a Treviso nel 1991 da duesacerdoti, uno di San Donà di Piave el'altro di San Martino di Lupari. I due sacerdoti noncommentano. Ma il Vescovo di Vittorio Veneto si dice«sconcertato» dalle accuse di Cecchin: operava nellostesso seminario al tempo dei fatti denunciati e conosceva tutti iprotagonisti di questa vicenda. Non una difesa d'ufficio dunquela sua. «Ma non scherziamo. Io ho frequentato in manieraapprofondita questi sacerdoti ed escludo categoricamente che questeaccuse siamo vere».

"Io violentato in seminario a Treviso nel '90": profuniversitario fa i nomi TREVISO - "Infami", "vermi","approfittatori", per arrivare fino a"criminali". Un atto d'accusa durissimo, quello diGianbruno Cecchin, 48enne docente universitario di filosofia,bioetica e antropologia filosofica oltreché liberoprofessionista nell'ambito della comunicazione e delle risorseumane, che ha deciso di denunciare pubblicamente gli abusi sessualiche sostiene di aver subito quando frequentava il seminariovescovile di Treviso.

Conosce Cecchin?

«Ero in seminario anch'io a quel tempo. Ricordo questapersona, entrata nella comunità vocazionale. Lo vedevo inSeminario. C'è stato meno di un anno».



