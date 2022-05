PADOVA - Sarà la quarta visita nel giro di sei anni. Sergio Mattarella a Padova, ancora una volta. L'annuncio è arrivato a sorpresa ieri dalla rettrice Daniela Mapelli: il presidente della Repubblica sarà in aula magna giovedì 19 maggio per l'inaugurazione ufficiale dell'ottocentesimo anno accademico. Sono previsti anche gli interventi della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, del ministro dell'università Cristina Messa, della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e della presidente del Consiglio degli studenti Emma Ruzzon.

La cerimonia sarà preceduta dal corteo celebrativo delle rettrici e dei rettori italiani e stranieri che partirà alle ore 9.45 da Palazzo della Ragione e si unirà alle autorità accademiche, politiche, religiose, militari e civili a Palazzo del Bo. Chiuderà la cerimonia il professor Carlo Fumian con un intervento dal titolo Sopra ogni altra libertà: apprendere, parlare e discutere secondo coscienza. Ingresso solo su invito, ma cerimonia trasmessa in diretta streaming per tutti.

LA PRIMA VISITA

La prima visita di Mattarella a Padova da capo di stato risale al 2016. Era il 5 novembre e il presidente, di ritorno da un viaggio in Terra Santa, aveva voluto presenziare al meeting del Cuamm. Mattarella era poi tornato a Padova meno di due anni dopo, nel 2018, per inaugurare il 796esimo anno accademico dell'Università nella simbolica data dell'8 febbraio. «Senza parole» si era detto dopo la cerimonia nell'aula Magna e la visita privata all'Orto botanico, che aveva espressamente chiesto di poter ammirare.

La visita successiva era stata quella del 7 febbraio 2020, appena due settimane prima dello scoppio della pandemia. Si festeggiava l'elezione di Padova Capitale Europea del Volontariato e Mattarella aveva partecipato alla cerimonia in Fiera con le autorità cittadine. Poi la tappa al Santo, a palazzo Moroni e al palazzo della Ragione. Mattarella era poi tornato nel Padovano a settembre 2020 ma questa volta per raggiunge Vo e inaugurare l'anno scolastico nel paese epicentro dell'emergenza Covid in Veneto. Ora una nuova visita in agenda per consolidare un legame sempre più forte.

L'APPUNTAMENTO

Domani alle 15 sempre in aula magna si terrà la presentazione del libro Alla prova della contemporaneità. Intellettuali e politica dall'Ottocento a oggi scritto da Giulia Simone e Adriano Mansi e curato da Carlo Fumian, che ripercorre il rapporto tra ateneo e città. Con la rettrice Mapelli e il direttore del Centro di ateneo per la storia della Resistenza Filippo Focardi ci saranno il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e poi Andrea Graziosi (professore di storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II), Donald Sassoon (professore emerito alla Queen Mary University di Londra) e la scrittrice e storica Benedetta Tobagi. Modera l'incontro Elisabetta Tola de Il Bo Live.

LA PUBBLICAZIONE

L'ateneo, intanto, evidenzia la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica Human Nature dello lo studio Being More Educated and Earning More Increases Romantic Interest di Peter Jonason del Dipartimento di Psicologia Generale del Bo. Analizzati i dati di 1,8 milioni di utenti di piattaforme di incontri online provenienti da 24 Stati per rispondere a queste domande: «Esseri umani e scelta del partner: come avviene? Esistono dei criteri?». Al Bo si festeggia, certo, ma didattica e ricerca non si fermano mai.