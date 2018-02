Mattarella al Bo. «Atenei, ruolo decisivo per il nostro Paese» /Diretta

di Nicola Munaro

«Gli Atenei hanno un ruolo decisivo per il nostro Paese e per la nostra comunità». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla cerimonia di inaugurazione del 796esimo Anno accademico dell'Università di Padova.



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato oggi ai frati della Basilica del Santo di Padova la medaglia d'oro al merito civile per padre Placido Cortese, per il suo contributo alla lotta di liberazione. Il religioso venne arrestato e torturato a morte. La consegna è avvenuta proprio nel giorno dell'anniversario dei moti studenteschi del 1848, scintilla dell'insurrezione contro l'Austria di Veneto e Lombardia. Gli studenti dell'Università di Padova attaccarono i soldati austriaci presenti in città, assaltarono il Castello per liberare alcuni prigionieri politici. Una rivolta che viene sedata nel sangue: vengono espulsi 73 studenti e 4 professori, altri studenti vennero uccisi nel cortile del Bo e al caffè Pedrocchi, mentre l'università patavina venne chiusa dalle autorità austriache.

PADOVA - «Quello che vorremmo è una politica che sappia investire nell'istruzione, nella ricerca, nella formazione e che sappia riportare a casa i tanti giovani, che sono stati costretti a fuggire per colpa di politiche miopi che stanno provocando enormi danni a tutto il paese». È parte dei desiderata di, presidente del Consiglio degli studenti, indirizzati al, che questa mattina sarà inper l'inaugurazione del 796 anno accademico dell'Università di Padova, nel giorno in cui si ricorda anche l'uccisione al Pedrocchi e sul Listòn di alcuni studenti dell'Università, che l'8 febbraio 1848 si erano ribellati al governo austriaco.