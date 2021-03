Vo', c'è il preside alla porta: fa il tassista per portare i bimbi a scuola

Lezioni da casa, ma non per tutti. L'entrata in zona rossa ha stravolto le abitudini per oltre 100 mila famiglie padovane che da ieri hanno di nuovo i figli a casa da scuola. Dai bimbi delle elementari ai ragazzi delle superiori, però, in ogni istituto ci sono tanti alunni accolti comunque in aula. Sono 2.562 gli adolescenti definiti Bes, che necessitano di Bisogni educativi speciali. Si tratta di alunni diversamente abili o con altre difficoltà per i quali è prevista comunque la didattica in presenza.

Ma la platea sarà ben più ampia: quasi ogni scuola si sta infatti organizzando per portare in classe un campione di cinque o sei alunni in modo da non far sentire soli i compagni che necessitano appunto di attenzioni speciali. Tra le scuole che hanno aperto questa strada c'è stato, ieri, uno dei simboli di questa emergenza: l'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, che comprende anche Vo'. Qui il preside ha perfino fatto da accompagnatore d'eccezione degli alunni.

I NUMERI

Ieri è scattata la didattica a distanza per oltre 100 mila studenti padovani di 105 istituti tra elementari, medie e superiori. A questi si sono aggiunti i 62 mila studenti universitari del Bo. Il decreto prevede la didattica in presenza per gli alunni con problematiche di vario genere e una circolare del Ministero dell'Istruzione amplia il campo: le istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti Bes, ma «al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe».

«Gli insegnanti lavoreranno da casa tranne quelli chiamati a seguire queste classi. Quasi tutte le scuole si stanno già organizzando in questo senso» spiega il provveditore Roberto Natale.

LE TESTIMONIANZE

Giulio (nome di fantasia), 12 anni, studente della scuola media di Lozzo Atestino ieri è andato a scuola in presenza. E come lui altri alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, accolti non soltanto dai prof ma anche da un gruppetto di compagni per garantire l'inclusione. Ad attenderlo, sul cancello di casa c'era il preside in persona, emozionato tanto quanto lui. Alfonso D'Ambrosio è andato a prendere anche un altro studente certificato nel primo giorno di didattica a distanza imposta dalla zona rossa. «Ho voluto dare l'esempio» spiega il dirigente dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, di cui fanno parte anche le scuole di Cinto Euganeo e Vo': 9 plessi in tutto e circa 700 ragazzi, di cui una settantina certificati. Nessun contagio da oltre un mese. Primi a chiudere le aule a febbraio del 2020, allo scoppio del cluster di Vo', sono stati pionieri della didattica a distanza. «A differenza del primo lockdown, le attuali restrizioni permettono le attività in presenza per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, quindi ci siamo attivati subito per organizzare attività complementari a quelle svolte online, per chi vorrà aderire» afferma D'Ambrosio. Da mercoledì per gli alunni certificati sarà attivo anche il servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune in sinergia con l'associazione.

«Il nostro obiettivo è far sentire accolti i ragazzi, sempre dice la professoressa di lettere Mariasole Nigro . La scuola, se fatta bene può davvero salvare il mondo». La conferma arriva dagli occhi raggianti del ragazzino: «È bello essere qui in compagnia, a casa mi sarei stancato». In effetti dall'altra parte dello schermo non è stata una passeggiata per tutti, soprattutto se la corrente salta e la connessione internet non collabora. Come è successo a Miriam e al fratello Manuel, rispettivamente di 8 e 9 anni, che abitano a Carbonara di Rovolon e frequentano le elementari di Vo'. «Siamo rimasti senza corrente tutta la mattina»

Mattinata difficile anche a Tribano: molte le proteste dei genitori, i cui figli piccoli, non riuscivano ad entrare in contatto con le maestre. «E' mancata una verifica preliminare da parte della scuola - dice il sindaco Massimo Cavazzana -, se fosse stata programmata una prova si sarebbe capito quale tipo di problema c'era, che comunque stiamo già risolvendo ed entro qualche giorno la Dad dovrebbe essere pienamente fruibile».

