ABANO - Il caso Expo-Cina si è concluso in favore dell'ex re delle Terme. I giudici del Tribunale collegiale, ieri mattina, hanno assolto per avvenuta prescrizione Luca Claudio. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui una condanna a due anni e due mesi di reclusione. L'ex primo cittadino era accusato del reato di abuso d'ufficio, insieme all'allora socia in affari la cittadina cinese Peng Anmin di Piazzola sul Brenta, anche lei assolta come aveva chiesto l'accusa. Claudio è stato condannato a soli 4 mesi per il reato di peculato legato all'utilizzo di un telefono cellulare per il servizio pubblico. Ma anche in questa occasione a breve interverrà la prescrizione.

IL BUSINESS

Il progetto ExpoCina sarebbe stata un'idea di Luca Claudio. Inizialmente, il Consorzio Terme Euganee si sarebbe dovuto accollare il cinquanta per cento della spesa, trenta per cento il Comune di Abano e il rimanente il Comune di Montegrotto. Ma i dissapori che si erano creati all'interno del consiglio direttivo del Consorzio, soprattutto per il fatto che la società Anmin srl non avrebbe avuto i requisiti che garantivano il successo del progetto, fecero fare marcia indietro alla presidente Angela Stoppato. E tutte le spese, 175 mila euro, se le trovarono addosso i Comuni di Abano e Montegrotto. Vale a dire, il settanta per cento ad Abano e il trenta per cento a Montegrotto.



Ma secondo il rappresentante dell'accusa, Luca Claudio per la veste pubblicistica rivestita in quel periodo dei fatti, 12 giugno 2014, non aveva in realtà il possesso e la disponibilità delle somme di denaro versate alla Anmin srl per conto del Consorzio Terme Euganee. Inoltre, l'ex sindaco si è limitato ad imporre al Consorzio Terme Euganee, facendo leva sulla sua influenza politica, la conclusione di un contratto tra la Anmin e l'amministrazione.

LA DIFESA

I giudici hanno sposato in pieno la tesi del legale Ferdinando Bonon, che ha fatto partire l'accordo dal giugno del 2014, facendo così incassare a Claudio una assoluzione per avvenuta prescrizione. È il quarto successo giudiziario per l'ex re delle Terme. In precedenza è stato prosciolto per avvenuta prescrizione dall'accusa di bancarotta legata alla gestione dell'hotel Caesar di Montegrotto.

Claudio, nel suo palmarès giudiziario, annovera anche altre due assoluzioni: la prima per il reato di tentato abuso d'ufficio, legato all'annosa vicenda della stradina contesa tra l'hotel Metropole e la famiglia Bernabei. La seconda per la tentata appropriazione indebita in concorso, in qualità di presidente dell'associazione Città dei bambini.