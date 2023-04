CARMIGNANO (PADOVA) - Un innovativo prodotto ha fatto vincere all’azienda Esseoquattro Spa di Carmignano di Brenta, specializzata nella produzione e nella distribuzione di packaging moderni e sicuri per alimenti, il premio internazionale “Snacking d’Or 2023”, consegnato durante la fiera Sandwich&Snack show di Parigi. Un appuntamento internazionale dedicato ai professionisti del cibo “fuori casa” e del “cibo da strada”, dove si incrociano nuove tendenze, prodotti alimentari, d’avanguardia, soluzioni, attrezzature e tecnologie. In rappresentanza dell’azienda c’erano Leticia Miranda e Anna Bianco, rispettivamente marketing specialist e sales representative.



IL PRODOTTO

Paniké Olà è il nome del nuovissimo porta panino, elementare nell’aspetto, ma assolutamente rivoluzionario per il confezionamento dei generi alimentari. Paniké, oltre che per la cottura sulla piastra fino a 220 gradi per 5 minuti, è idoneo a cuocere e riscaldare gli alimenti anche nel forno tradizionale e nel microonde. Caratteristica particolarmente utile per il take-away e il delivery. Evita inoltre di sporcare la piastra, rendendo dunque il lavoro dell’operatore più semplice e veloce. É sostenibile andando a sostituire le vaschette di vari materiali e si ricicla con la carta.



L’AZIENDA

L’azienda è stata fondata nel 1977 da Giuseppe Ortolani e dalla moglie Renata, pionieri del settore. É gestita dalle quattro intraprendenti figlie Silvia, Roberta, Mara e Valeria. Tre brevetti all’attivo, 10mila articoli a catalogo ed un affiatato gruppo di lavoro ribattezzato “Team della Rosa”, composto da 60 collaboratori. «Ricevere un premio così prestigioso è per noi motivo di grande orgoglio, nonché uno stimolo a migliorarci ancora - spiega Silvia Ortolani, direttore commerciale - Uno degli obiettivi che perseguiamo con tenacia è intercettare i bisogni dei consumatori e in qualche caso anche anticiparli, offrendo sempre maggiori garanzie di sicurezza alimentare. Ringrazio per questo importante risultato tutto il Team della Rosa, soprattutto l’ufficio ricerca e sviluppo che, con il suo prezioso lavoro, è in grado di semplificare la vita dei consumatori».